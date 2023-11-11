Saturday, 11 November 2023 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان عاجل للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

11/11/2023 8:10:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، إن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في غزة، وأنه تم تفجير آليات تابعة للجيش الإسرائيلي بجميع محاور ونقاط تقدمه بالقطاع.

ونشرت "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت فيديو لمشاهد من استهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت "القسام" قد أعلنت استهداف 3 آليات عسكرية للجيش بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غرب مدينة غزة، كما أعلنت أن "المجاهدين دكّوا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف لقطاع غزة، وأعربت العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن مخاوفها من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.


MENAFN11112023000205011050ID1107410822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث