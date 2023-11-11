بيان عاجل للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، إن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في غزة، وأنه تم تفجير آليات تابعة للجيش الإسرائيلي بجميع محاور ونقاط تقدمه بالقطاع.

ونشرت "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت فيديو لمشاهد من استهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت "القسام" قد أعلنت استهداف 3 آليات عسكرية للجيش بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غرب مدينة غزة، كما أعلنت أن "المجاهدين دكّوا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف لقطاع غزة، وأعربت العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن مخاوفها من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.



