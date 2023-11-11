ملك الأردن: لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه

لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة

وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود.

وقال الملك عبد الله الثاني

، اليوم السبت ، إن أهل غزة يتعرضون للقــتل والتدمير في حــرب بشعة يجب أن تتوقف فورا قبل أن يحدث صدام كبير في المنطقة والعالم.

وقال العاهل الأردني ، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض ، إن

ظلم سكان قطاع غزة لم يبدأ في

السابع

أكتوبر الماضي

بل بدأ مع

سياسات الحصار والتجويع لأهالي القطاع.

وأضاف أن "إبقاء سكان قطاع غزة بلا مياه ولا طعام ولا وقود هو جــريمة حــرب لا يمكن القبول بها"، مشيرا إلى أن القرار العربي الذي تم تمريره في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يكون بداية للحل السياسي وإلا سيكون البديل زيادة التطرف والكراهية.

وانطلقت في

العاصمة السعودية الرياض ، اليوم ،

القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها

قطاع غزة .





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