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94 لاعباً ولاعبة في «تنس غرب آسيا» بالفجيرة غداً

11/11/2023 8:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تنطلق غداً منافسات النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا الدولية للتنس الأرضي على مستوى الشباب من الجنسين، والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحادان الدولي والإماراتي للتنس، وتقام منافساتها في نادي التنس بالفجيرة، وهي أولى البطولات الدولية التصنيفية الخمسة للشباب (ITF) التي ستقام في كل من دبي والفجيرة.
يشارك في منافسات كأس غرب آسيا 94 لاعباً ولاعبة، فضلاً عن وجود 3 لاعبين مواطنين وهم كل من مروان ناصر المرزوقي، وخالد فريدوني، وعبدالرحمن عدنان المرزوقي، وثلاثتهم يوجدون ضمن نخبة لاعبي المنتخب الوطني للشباب، وكان اتحاد التنس نظم معسكراً إعدادياً بالفجيرة بإشراف مدرب المنتخب التونسي هشام براملي استعداداً للمشاركة في البطولة.

من جانبه، رحب عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، بممثلي الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس واللاعبين المشاركين في البطولة، متمنياً لهم النجاح بتحقيق الطموح الذي يشاركون من أجله في البطولة، والتوفيق للاعبي الإمارات، لافتاً إلى أن النادي وفر كل سبل إنجاح البطولة.

بدوره، وصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، انطلاق موسم البطولات الدولية للشباب بأنه يعكس متانة التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للتنس، منوهاً إلى أن تنظيم البطولات الدولية للشباب بشكل متواصل يعكس رؤية مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس الأرضي، بالحفاظ على مكاسب تنظيم البطولات الدولية في الإمارات وأهمية توفير فرص مثالية للمنافسة بين الرياضيين، وكذلك الاحتكاك الفني واكتساب الخبرات بين لاعبي الإمارات، مثنياً على الدور المحوري لنادي الفجيرة في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.


وتابع المرزوقي: سيتم تنظيم خمس بطولات خلال الفترة المقبلة وهي إضافة إلى نسخة الفجيرة ستكون هنالك أربع بطولات مقبلة، حيث ستقام بطولة السوق الحرة دبي في 20 نوفمبر الجاري، و3 بطولات أخرى ستقام في الفجيرة 8 يناير، وفي دبي بطولتان يومي 15 و 22 يناير المقبلين.


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