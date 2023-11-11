«الشارقة لرياضة المرأة» و«الاتحاد الأردني» يشاركان في بطولة الفجيرة للجودو





ارتفع عدد لاعبي ولاعبات البطولة العربية لفرق الشباب والشابات والأشبال للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر الجاري، والتي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو وإشراف الاتحاد العربي للجودو، إلى 285 لاعباً ولاعبة من 26 نادياً، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو.

مشاركة

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل مشاركة نادي الشارقة لرياضة المرأة، ومركز الاتحاد الأردني للجودو، ليرتفع عدد الدول العربية المشاركة على مستوى الأندية إلى 8 دول عربية، وستبدأ الوفود في الوصول للبلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عبر مطاري دبي والشارقة، حيث سيكون أعضاء اللجنة المنظمة في استقبالهم، بعدها سيتم انعقاد الاجتماع الفني وقرعة البطولة لفئة الفردي عصر الخميس المقبل بفندق إقامة الوفود بالفجيرة، ويعقب القرعة اجتماع الحكام وبدء ترتيبات الميزان لفئة الأشبال التي ستنطلق منافساتها في بداية تصفيات البطولة صباح الجمعة المقبلة، وستكون الأدوار النهائية والتتويج في الفترة المسائية، كما تم تحديد السبت المقبل موعداً لمنافسات فردي الشباب والشابات على فترتين، على أن يكون ختام البطولة العربية الأحد المقبل بإقامة منافسات فرق الشباب والشابات مسكاً للبطولة التي توفرت لها كل متطلبات النجاح.





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