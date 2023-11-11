في انطلاق مشوارهما بالبطولة الرابعة..مليحة والعين يتألقان بدوري رجال اليد



نجح فريقا مليحة والعين في تجاوز الجولة الأولى بدوري رجال اليد بنجاح في انطلاق مشوارهما بالبطولة الرابعة بموسم أقوياء اليد، والذي يشهد مشاركة 8 فرق ستسعى جميعها للفوز بدرع البطولة الأقوى والأطول بموسم رجال اليد، وخصوصاً أن نظام البطولة الجديد منح جميع الفرق المشاركة الفرصة لتحقيق أفضل النتائج وصولاً لاعتلاء منصات التتويج.

جاء ذلك خلال الجولة الأولى للبطولة والتي أقيمت أول من أمس، وشهدت مباراتين مثيرتين عكستهما النتائج المتقاربة للمباراتين.

فوز مليحة

وعلى أرضه حقق فريق مليحة فوزاً لم يكن سهلاً على ضيفه فريق النصر خلال اللقاء الذي شهد تبادل التقدم خلال شوطي المباراة رغم أنه في الشوط الأول نجح أصحاب الأرض بالتقدم 14/ 11، وعاد النصر ليعادل بل ويتقدم بفارق لم يتجاوز الهدفين، ولكن كان لأصحاب الأرض رأي آخر في نهاية المباراة عندما قلبوا النتيجة وحسم المباراة بفارق هدفين 31/ 29 في بداية مشوارهم بالبطولة.

فوز صعب

وفي المباراة الثانية، عاد فريق العين من زعبيل بفوز مهم وغالٍ على أصحاب الأرض فريق الوصل بنتيجة 24/ 22، في مباراة مجنونة شهدت تبادل أفضلية الأداء والنتيجة بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 11/ 11، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني من حيث الإثارة وتبادل التقدم ونجح فريق العين في انتزاع الفوز رغم صعوبته في بداية مشواره بالبطولة.

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