14888 وحدة سكنية إجمالي محفظة 27 مشروعاً لـ«الدانوب العقارية» في دبي بقيمة 15.47 مليار درهم

أعلنت شركة الدانوب العقارية، شركة التطوير العقاري الخاصة الأسرع نمواً في دولة الإمارات، اليوم عن مشروع سبورتز، وهو برج أنيق مكون من 39 طابقاً سيوفر 1100 شقة في مدينة دبي الرياضية، بينما تكشف أيضاً عن أول مشروع جاهز للسكن، إليجانز.



والتي ستوفر 259 شقة ومنزلاً أنيقاً في قرية جميرا الدائرية، ومع هذين المشروعين الجديدين، ستصل محفظة مشاريع الدانوب العقارية إلى 14,888 وحدة موزعة على 27 مشروعاً، بقيمة تطويرية مجمعة تتجاوز 15.47 مليار درهم حتى الآن.

ويعد سبورتز هو المشروع السابع والعشرون الذي يعلن عنه المطوّر منذ دخوله سوق العقارات في يونيو 2014، والمشروع الثاني عشر الذي سيتم الكشف عنه خلال الـ22 شهراً الماضية. وجاء هذا الإعلان بعد بيع برجين من أصل ثلاثة أبراج لمشروع أوشنز، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر من هذا العام. ويعتبر سبورتز هو المشروع السابع لشركة الدانوب العقارية حتى الآن هذا العام.

وتضع سبورتز من دانوب معياراً جديداً في المشاريع العقارية مع وسائل راحة رياضية لا مثيل لها؛ ويضم مسبحاً أولمبياً ومنطقة الترامبولين وتنس الطاولة وتسلق الجدران ومساراً للركض في السماء، ويوفر تجربة ترفيهية لا مثيل لها. إضافة إلى ذلك، ستقدم سبورتز أيضاً التوجيه والتدريب كإحدى وسائل الراحة. سيمثل هذا المشروع التزام شركة الدانوب العقارية بنمط حياة نشط وحيوي لسكان دبي.



وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «يعكس الإطلاقان التزاماً قوياً لشركة الدانوب العقارية تجاه اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة».

«لا تزال العقارات واحدة من فئات الأصول الأكثر ربحية واستدامة للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي توفر عائداً مرتفعاً على الاستثمار».



«مع إليجانز، قمنا باختبار قطاع السوق الجاهز للانتقال بينما كانت جميع المشاريع الأخرى موجودة في السوق خارج الإنترنت. وهذا يعكس قدرتنا على بناء وتسليم المشاريع بمواردنا المالية ويجعل الدانوب العقارية واحدة من أكثر المطورين استدامة في هذا الجزء من العالم».

تأتي جميع منازل دانوب العقارية مع خطة سداد شهرية بنسبة 1% وأكثر من 40 وسيلة راحة، بعد الودائع الأولية - مما يجعل شراء المنزل وحيازته أكثر راحة وجاذبية وبأسعار معقولة.



ويمكن للعملاء في إليجانز حجز العقار عن طريق دفع 40% دفعة أولية ودفع المبلغ الباقي 1% شهرياً. ويمكنهم البدء في تحقيق عائد استثمار مضمون بنسبة 6% من العقارات المفروشة بالكامل، ويعد ذلك هو أول مشروع جاهز للسكن لشركة الدانوب العقارية يتم طرحه في السوق على الفور تقريباً.

وإضافة إلى إطلاق المشاريع وبنائها، ستقوم شركة الدانوب العقارية أيضاً بتسليم مشروعين هذا العام بما في ذلك جويلز وأوليفز كما أن معظم المشاريع التي تم إطلاقها في عامي 2022 و2023 تسبق الجدول الزمني للإنشاء والتسليم.

وأضاف ساجان: «سترتقي المنازل في سبورتز بنمط الحياة إلى مستوى جديد تماماً مع أحدث وسائل الراحة الرياضية التي لم يسبق لها مثيل والتي ستوفر أسلوب حياة فاخراً وأكبر من الحياة لأصحاب المنازل الذين سيتم تدليلهم بأفضل ما في ذلك».

وستكون الشقق داخل سبورتز وإليجامز منازل ذكية ومستدامة وستستهلك طاقة أقل - بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). تقدم شركة دانوب العقارية عقد بيع مبدئي فوري في الموقع وأيضاً تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات - خاصة لأولئك المؤهلين وفقاً لمعايير الاستثمار - الخاضعة لموافقة الحكومة.



