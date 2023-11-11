المدافع الإسباني بابلو مافيو لاعب مايوركا ضمن تشكيلة الأرجنتين لتصفيات كأس العالم

لأول مرة ضمت الأرجنتين المدافع الإسباني بابلو مافيو لاعب مايوركا إلى تشكيلة منتخبها الجديدة الليلة الماضية استعدادا لمواجهة منتخبي أوروجواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وإلى جانب مافيو (26 عاما) الذي تحمل والدته الجنسية الأرجنتينية، انضم إلى المنتخب الأرجنتيني لأول مرة أيضا الظهير الأيسر فرانسيسكو أورتيجا لاعب أولمبياكوس اليوناني قبل مباراة الأرجنتين المقبلة على أرضها الخميس القادم في مواجهة أوروجواي.

وسيحل منتخب الأرجنتين ضيفا على نظيره البرازيلي بعد ذلك بخمسة أيام.

ويقود ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات منتخب الأرجنتين بطل العالم الذي عاد إليه المهاجم أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي بعد غيابه عن جولة التصفيات العالمية السابقة في الشهر الماضي.

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة بعد مسيرة مثالية في أربع مباريات.

وتحتل أوروجواي المركز الثاني برصيد سبع نقاط متساوية مع البرازيل صاحبة المركز الثالث وفنزويلا الرابعة في الترتيب.

وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو التالي:

حراسة المرمى..

خوان موسو (أتلانتا) وإميليانو مارتينيز (أستون فيلا) والتر بينيتيز (أيندهوفن) وفرانكو أرماني (ريفر بليت).

الدفاع..

جونزالو مونتيل (نوتنجهام فورست) وبابلو مافيو (مايوركا) وناويل مولينا (أتلتيكو مدريد) وجيرمان بيتسيلا (ريال بيتيس) وكريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير) ولوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا)ونيكولاس أوتامندي (بنفيكا) وماركوس أكونا (إشبيلية) وفرانسيسكو أورتيجا (أولمبياكوس) ونيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون).

خط الوسط..

لياندرو باريديس (روما) ورودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد) وجويدو رودريجيز (ريال بيتيس) وإنزو فرنانديز (تشيلسي) وإيزكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام هوتسبير) وأليكسيس ماك أليستر (ليفربول).

الهجوم..

باولو ديبالا (روما) وأنخيل دي ماريا (بنفيكا) وليونيل ميسي (إنتر ميامي) وخوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) ونيكولاس جونزاليس (فيورنتينا) ولوكاس أوكامبوس (إشبيلية).

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