غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: تشيلسي سينافس على الألقاب قريبا

قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتوقع عودة تشيلسي إلى المنافسة على الألقاب من جديد في المستقبل القريب.

وكان تشيلسي قد توج آخر مرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 / 2017، وهو أول موسم لغوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

ومنذ ذلك الوقت، فرض مانشستر سيتي هيمنته بشكل كبير في الدوري الإنجليزي حيث توج باللقب في خمسة من المواسم الستة الماضية.

وانتزع تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021 بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي، لكن النادي اللندني شهد الكثير من الاضطرابات منذ ذلك الوقت، ويحتل الآن المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا، الذي يعد مانشستر سيتي للمباراة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي غدا الأحد في الدوري :"تشيلسي يظل واحدا من أهم الفرق في إنجلترا."

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"صحيح أنه لم يكن قريبا من الفوز بالدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة، لكنه لا يزال واحدا من أقوى الفرق، ولا شك في ذلك."

وتابع :"رأيت في المباريات الماضية أنه فريق متوهج ، لديه روح جيدة، ويحظى بالتنافسية، لديه نمط جيد ويتمتع بجودة عالية."

وبشأن مباراة الغد ، أضاف غوارديولا :"هي واحدة من أصعب مبارياتنا في الموسم،و عاجلا أو آجلا، سيعود تشيلسي للمنافسة على الألقاب، وأتوقع ذلك قريبا."

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