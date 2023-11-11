وزارة الصحة في غزة : الوضع أسوأ مما يستطيع أحد أن يتخيله في مستشفى الشفاء



قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت اليوم السبت بعد نفاد الوقود تماما.

وأضاف القدرة لرويترز "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وأفاد سكان بأن القوات الإسرائيلية خاضت قتالا مع مسلحي حماس طوال الليل داخل وحول مدينة غزة حيث يقع المستشفى.

وقال القدرة عبر الهاتف "الوضع أسوأ مما يستطيع أحد أن يتخيله، نحن الآن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي والاحتلال يستهدف معظم المباني بداخله".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس الذين اجتاحوا جنوب إسرائيل الشهر الماضي أنشأوا مراكز قيادة تحت مستشفى الشفاء وغيره في غزة مما يجعلها عرضة لاعتبارها أهدافا عسكرية.

ونفت حماس استخدام المدنيين دروعا بشرية، ويقول مسؤولو الصحة إن الضربات الإسرائيلية المتزايدة على المستشفيات أو بالقرب منها تعرض المرضى والطواقم الطبية وآلاف الأشخاص الذين نزحوا ولجأوا إلى المستشفيات وأماكن قريبة منها للخطر.

وقال القدرة "قوات الاحتلال تطلق النار على الناس اللي تتحرك داخل المجمع، الشيء اللي بيعيق حركتنا وقدرتنا على التنقل بين الأقسام، البعض حاول الخروج من المستشفى وتم إطلاق النار عليهم (من قبل الجيش الإسرائيلي)".

وأضاف أنه لا توجد كهرباء ولا إنترنت في المستشفى.

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