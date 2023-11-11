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شرطة الشارقة تكرم مواطناً ساعد بضبط أشخاص ارتكبوا واقعة اعتداء

11/11/2023 7:23:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرم العقيد الدكتور علي الكي الحمودي -مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية- المواطن أحمد يوسف عبدالله؛ تقديراً لحسه الأمني ومسؤوليته المجتمعية التي تمثلت في إسهامه بضبط أشخاص ارتكبوا واقعة اعتداء على شخص آخر.

وجاء هذا التكريم ضمن منهجية القيادة العامة لشرطة الشارقة في تقدير المتعاونين معها من أفراد المجتمع، وتفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية مع رجال الشرطة، مثنياً على موقف المكرم وحسه الأمني تجاه المجتمع، والذي يعد وعياً بالدور المجتمعي المشترك مع أجهزة الشرطة في ‏حفظ الأمن والاستقرار.

ومن جانبه أعرب المواطن عن سعادته بهذا التكريم، مشيراً إلى أن ما قام به من واجب يقع على عاتق كل مواطن ومقيم في الحفاظ على أمن وأمان الوطن.

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