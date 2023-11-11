سماء الإمارات تشهد زخات شهب الأسديات اعتباراً من 14 نوفمبر

توقعت "جمعية الإمارات للفلك" أن تشهد سماء دولة الإمارات خلال الفترة ما بين 14 و21 نوفمبر الجاري زخات من الشهب يطلق عليها «زخات شهب الأسديات» وهي إحدى أهم زخات الشهب التي يحرص الفلكيون و الهواء على متابعتها خلال هذا الوقت من العام .

تنسب الأسديات إلى برج الأسد كونها تشاهد منطلقة من مجموعة الأسد إحدى المجموعات النجمية في السماء بمعدل يتجاوز 20 شهاباً في الساعة مع ذروة الزخة في 17 نوفمبر وقد يتجاوز عددها أكثر من ألف شهاب في الساعة في أحيان نادرة عندئذ يطلق عليها «الوابل الشهابي»" أو العاصفة الشهابية" .

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك : "ترتبط زخات شهب الأسديات بمخلفات المذنب «تمبل توتل» الذي تقطع الأرض مساره خلال تلك الفترة و في الأيام العادية ذات السماء الصافية حالكة السواد وبعيدة عن الأضواء يمكن رؤية نحو خمسة شهب في الساعة بالمتوسط لافتا إلى أن الشهب عموما هي أجسام كونية صغيرة لا يتجاوز حجمها غالباً حجم حبة الحمص أو حبيبات ترابية تدخل الغلاف الجوي الأرضي فتنصهر وتتوهج نتيجة لاحتكاكها معه على ارتفاع يقارب 120 كم عن سطح البحر ونتيجة لذلك نرى هذا التوهج على شكل خط مضيء يتحرك بسرعة في السماء لمدة ثوان لكن أحياناً تقطع الأرض خلال دورتها السنوية حول الشمس .. مسار أحد المذنبات التي تترك مخلفات كثيرة على امتداد مسارها هذه المخلفات الكونية الصغيرة تجذبها الأرض ما يتسبب بزيادة عدد الشهب المشاهدة أو تزيد كثافة الشهب المتساقطة (زخات الشهب) هذه الزخات لها مواعيدها الثابتة تقريباً خلال العام وتكون أكثر كثافة إذا كان مرور المذنب منذ فترة قريبة.





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