ولي عهد السعودية: إسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم ضد الفلسطينيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت إن إسرائيل تتحمل مسؤولية "الجرائم" المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ودعا إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة.
كما دعا ولي عهد السعودية خلال القمة الإسلامية العربية المشتركة الاستثنائية في الرياض إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وإطلاق سراح المحتجزين.
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