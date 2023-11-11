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ولي عهد السعودية: إسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم ضد الفلسطينيين

11/11/2023 7:23:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت إن إسرائيل تتحمل مسؤولية "الجرائم" المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ودعا إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة.

كما دعا ولي عهد السعودية خلال القمة الإسلامية العربية المشتركة الاستثنائية في الرياض إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وإطلاق سراح المحتجزين.

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