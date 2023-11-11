أبو الغيط : العالم بأسره شاهد على المذابح بحق سكان قطاع غزة



أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم السبت، أن العالم بأسره شاهد على المذابح المرتبكة بحق سكان قطاع غزة.

وقال أبو الغيط، في كلمته خلال

القمة العربية الإسلامية في الرياض ، إن "إسرائيل قتـلت أكثر من 11 ألف مدني في غزة منهم 70 % أطفال ونساء دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف".

وأكد أن الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة هو أولوية مقدمة على

أي اعتبار آخر ، مشيرا إلى أن

"إسرائيل ترغب في تحقيق تهجير قسري ثاني للفلسطينيين وهو ما نرفضه تماما ولا يمكن تمريره".

وأشار إلى أنه "لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتدمير حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية".

وانطلقت في

العاصمة السعودية الرياض ، اليوم ،

القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها

قطاع غزة .

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