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نجمة التنس التونسية أنس جابر تشارك في حملة للتبرع بالغذاء إلى الفلسطينيين

11/11/2023 7:23:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حثت نجمة التنس التونسية أنس جابر لجمع تبرعات للعائلات الفلسطينية التي تواجه نقصا حادا في الغذاء.
وطالبت النجمة المصنفة السابعة عالميا عبر فيديو لـ"برنامج الأغذية العالمي" بالتبرع للعائلات الفلسطينية بالغذاء والماء.

وقالت أنس في نداء عبر برنامج الأغذية العالمي "يمكنكم تقديم الدعم الغذائي الطارئ للأطفال والعائلات الذين يكافحون من أجل البقاء".

وكانت اللاعبة التونسية أعلنت إثر فوزها على التشيكية ماريكيتا فوندروسوفا في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكوك بالمكسيك قبل نحو اسبوع، عن تبرعها بجزء من جائزتها للعائلات والأطفال الفلسطينيين.

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