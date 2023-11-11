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الرئيس المصري يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط

11/11/2023 7:23:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الوقت يمر ثقيلاً على أهالي غزة الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية.

وقال السيسي، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض ، إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقـــتل الأبرياء وترويع المدنيين من الجانبين ، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير الجــرائم التي تحدث للفلسطينيين بوصفها بأنها دفاع عن النفس.

وشدد السيسي على وقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط ورفض تهجير الفلسطينيين وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية.

وانطلقت في
العاصمة السعودية الرياض ، اليوم ،
القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها
قطاع غزة .

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