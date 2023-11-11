الرئيس المصري يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الوقت يمر ثقيلاً على أهالي غزة الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية.
وقال السيسي، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض ، إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقـــتل الأبرياء وترويع المدنيين من الجانبين ، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير الجــرائم التي تحدث للفلسطينيين بوصفها بأنها دفاع عن النفس.
وشدد السيسي على وقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط ورفض تهجير الفلسطينيين وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية.
وانطلقت في
العاصمة السعودية الرياض ، اليوم ،
القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها
قطاع غزة .
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