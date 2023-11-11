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الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تشن حرب إبادة في غزة

11/11/2023 7:23:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة لا مثيل لها".

ودعا الولايات المتحدة إلى "أن تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي ونطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال".

وأضاف عباس خلال القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض إن الفلسطينيين بحاجة إلى حماية دولية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.

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