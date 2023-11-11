الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تشن حرب إبادة في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة لا مثيل لها".
ودعا الولايات المتحدة إلى "أن تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي ونطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال".
وأضاف عباس خلال القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض إن الفلسطينيين بحاجة إلى حماية دولية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.
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