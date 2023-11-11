سوق عقارات دبي يتأهب لتحول محوري بدعم زخم المشاريع

أكدت مجلة «ميدل إيست بيزنس إنتليجنس» المتخصصة في الإنشاءات، أن سوق الإنشاءات في دبي يستعد لتحول محوري خلال 2024 مع تزامن تركيز الإمارة في الميزانية الحكومية، على مشاريع البنى التحتية مع تصاعد زخم مشاريع القطاع العقاري، في الوقت الذي أتاح فيه انتعاش مبيعات العقارات لقطاع البناء في الإمارة تحقيق أفضل أداء خلال العام 2023.

رسالة قوية

وذكرت المجلة في تقرير، أن ميزانية 2024 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أظهر التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار في مشاريع البنى الأساسية في الإمارة ما يبعث برسالة قوية إلى القطاع الخاص، مفادها عزم دبي على مواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية الاستراتيجية.

وتشمل المشاريع الجديدة التي يتوقع تنفيذها في هذا المجال خط المترو الأزرق الذي ترجح مصادر طرح مناقصته قريباً بحيث يبدأ تنفيذه العام المقبل.

وعلى مدى العامين الماضيين ركزت الشركات العقارية الكبرى مثل «إعمار العقارية» و«نخيل»، على طرح مشاريع إنشائية كبرى، وبشكل خاص المشاريع السكنية.

مشاريع إنشائية

ووفقاً لشركة «مييد بروجيكتس»، التي تتعقب المشاريع الإقليمية فإن المشاريع الإنشائية للعقارات السكنية استأثرت بالنسبة الأكبر من إجمالي قيمة العقود الإنشائية في عام 2023 والتي بلغت 64.3 مليار درهم (منها عقود إنشائية لمشاريع سكنية بقيمة 47 مليار درهم) وذلك مقابل نحو 37 مليار درهم في عام 2022 (منها 26.6 مليار درهم لمشاريع سكنية).

أفضل أداء

وأكدت «ميدل إيست بيزنس إنتليجنس»، أن انتعاش سوق العقارات مع ارتفاع حجم المبيعات قد مكن قطاع البناء في دبي من تحقيق أفضل أداء له، خلال 2023، منذ عام 2017، مشيراً إلى أن القطاع على موعد مع مضاعفة إجمالي قيمة العقود المسجلة في عام 2022 تقريباً.

قوة السوق

وبحسب التقرير، قد تجلت قوة السوق العقاري بشكل أفضل أواخر سبتمبر الماضي، عندما اصطف المئات من مشتري المنازل بين عشية وضحاها لشراء الفلل في نخلة جبل علي.

وأضافت المجلة: ساهم الطلب القوي في ارتفاع قيمة عقود الإنشاءات والنقل الممنوحة حتى مطلع شهر نوفمبر إلى 17.8 مليار دولار، مما يشير إلى أنها في طريقها لتجاوز قيمة عقود الإنشاءات والنقل الممنوحة في عام 2018 والبالغة 18.1 مليار دولار، ولتقترب تدريجياً من قيمة عقود الإنشاءات والنقل الممنوحة في عام 2017 والبالغة 23.5 مليار دولار، عندما كان السوق في خضم موجة من الإنفاق على البنية التحتية قبل معرض «إكسبو 2020 دبي».

عقد رئيسي

ووفقاً لشركة «ميد بروجيكتس»، التي تتعقب المشاريع الإقليمية، يوجد مشاريع بقيمة 74 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، والتي تشمل الدراسة والتصميم، وعطاءات العقد الرئيسي والتأهيل المسبق للعقد الرئيسي، وقد استأثرت المشاريع السكنية بنحو 57 % من الإجمالي، في حين استأثرت المشاريع متعددة الاستخدامات بـ24.2 % ومشاريع البنية الأساسية بنحو 4.9 % من الإجمالي ومشاريع العقارات التجارية 5.1 %، ومشاريع الضيافة 3.4 %.

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