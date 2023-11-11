تقرير: واشنطن وضعت خطوطًا حمراء أمام نتنياهو بشأن غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- كشف تقرير إخباري فرنسي، أنّ واشنطن وضعت خطوطًا حمراء أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الحالية، موضحًا أنّ "اللاءات" الأمريكية هي: لا احتلال لغزة، ولا عودة للحصار، ولا بقاء لـ"حماس".

ويشرح التقرير الذي نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية الخيارات التي بدأت تتشكل حول مستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة لا ترغب بعد اليوم في أن يكون القطاع معقلًا لـ"حماس"، وأنه لا وجود لها في القطاع مستقبلاً، كما أنها تريد ألا تكون هناك إعادة احتلال لغزة من قبل إسرائيل، لكنها تحذّر بنيامين نتنياهو أيضًا من فرض حصار جديد لغزة.

وأكّد التقرير أنّه وفق هذا التصور ليس هناك شكٌّ أيضًا في تقليص مساحة أراضي غزة بعد نهاية الحرب، معتبرًا أنّ "هذه هي الخطوط الحمراء التي رسمتها الدبلوماسية الأمريكية".

واعتبر التقرير الفرنسي أنّ "كل هذا يترك مسألة من سيحكم قطاع غزة بعد الكارثة غير واضحة، وأن الحل الأكثر واقعية، ولكن ليس الأسهل، هو بلا شك إعادة تثبيت السلطة الفلسطينية في المنطقة".

وأكد التقرير أنه في مطلق الأحوال فإنّ "أحداث 7 أكتوبر أعادت إلى الواجهة مسألة سياسية أكثر تتعلّق بحل الدولتين، وعلى وجه الخصوص، ظهور دولة فلسطينية حقيقية، أخيرًا، بعد 75 عامًا من خطة التقسيم التي أقرّتها الأمم المتحدة".

لكنه اعتبر أنّ المهمة ستكون أكثر من معقدة، ما لم يتمَّ تنظيم انتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، وحتى ذلك الحين لن تعترف تل أبيب بالنتيجة إذا شاركت فيها "حماس"، وعلى الجانب الإسرائيلي، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى إجراء انتخابات عامة، وتشكيل ائتلاف آخر إذا أردنا مناقشة السلام الدائم بجدية".

وقال التقرير الفرنسي، إنه من السابق لأوانه التفكير في الخيارات الممكنة فيما يحتدم القتال في غزة، لأنّه في هذه المرحلة لا أحد يعرف إلى متى ستستمرّ الحرب بين "حماس" والجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ هذه الخيارات تتعلّق أولًا بمصير ووضع قطاع غزة في المستقبل، وثانيًا بالمسألة الأوسع للقضية الفلسطينية، مع عودة حلّ الدولتين، التي ظلّت تحت البساط لسنوات.

واعتبر أنّه "بالنسبة لقطاع غزة، هناك ما يقوله الإسرائيليون، وما يريده الأمريكيون؛ لأنهم الفاعلون الوحيدون الذين لهم تأثير على الحكومة في تل أبيب، وفي المستقبل القريب، تقف الولايات المتحدة على نفس خط الحكومة الإسرائيلية بشأن استحالة التوصّل إلى وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ومن ناحية أخرى، تضغط واشنطن بقوة على إسرائيل للموافقة على الأقل على إدخال فترات راحة تكتيكية مدتها 4 ساعات يوميًّا".

وعرّج التقرير على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مستقبل غزة بعد انتهاء عمليات الجيش الإسرائيلي، معتبرا أنّ نتنياهو لم يكن واضحًا تمامًا، وهو يعتقد أن إسرائيل فقط، بعد القضاء على حماس، هي التي ستضمن أمن قطاع غزة، ولكن من دون إعادة احتلال المنطقة أو حكمها كما كانت الحال قبل العام 2005، وعلى وجه الخصوص، ليس هناك مجال لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في محيط القطاع.