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إعــلان قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق في رام الله

11/11/2023 7:13:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس، عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الإثنين الموافق 13/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

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أجزاء من منطقة البيرة وتشمل: عمارة السفينة والمجاورين، عمارة فالكون والمجاورين، عمارة ليوان والمجاورين.

· كامل بلدة جلجليا، أجزاء من بلدة عبوين وتشمل: آخر البلد من جهة جلجليا، البلدة القديمة والمجاورينن وسط البلد والمجاورين.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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