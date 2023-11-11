إعــلان قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق في رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس، عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الإثنين الموافق 13/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

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أجزاء من منطقة البيرة وتشمل: عمارة السفينة والمجاورين، عمارة فالكون والمجاورين، عمارة ليوان والمجاورين.

· كامل بلدة جلجليا، أجزاء من بلدة عبوين وتشمل: آخر البلد من جهة جلجليا، البلدة القديمة والمجاورينن وسط البلد والمجاورين.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.