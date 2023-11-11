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عن أي قمة يتحدثون؟

11/11/2023 7:13:40 AM
(MENAFN- Amman Net) لن أوجّه حديثي هنا إلى أولئك المؤتمرين في الرياض، ولن أدعوهم أو أستعطفهم ليهبوا لنجدة غزة وفلسطين وأهلهما، أو أستنهض هممهم ليتخذوا قرارات تُلزِم العالم بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين على أيدي أعداء الأمة أميركا ورهطها.
وهذا ليس من عدمية أو يأس أو إحباط، وإنما عن معرفة وتجربة، وبعد أن لُدِغنا من جُحرنا مرات ومرات.
فإذا كان هناك من يعتقد أو يأمل أو يتمنى أن تخرج علينا القمة بأمر فيه خير لفلسطين وأهلها وللأمة، أو حتى بقرارات "الحد الأدنى" فهو واهم، وعليه أن يراجع نفسه، وأن يشحذ ذاكرته، ويُحكِّم عقله، وأن ينفض عنه ركام الغسيل الإعلامي التعبوي، الرسمي وغير الرسمي، الذي يجمِّل القبيح ويقبّح الجميل..ويحرّف الآيات عن مواضعها.
ستنعقد هذه القمة، كما سبقها قمم كثيرة، وسنسمع خطابات رنانة، وسيقولون بأفواههم ما لا يفعلون، وسينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور، ثم سيأتي طبّالو الأنظمة والحكام وزمّاروهم، ليمجّدوا الزعيم الأوحد والقائد المُلهَم، كل في بلده، ويتبعهم "المحللون" الذين يشرحون للناس حجم ما أنجزه القادة وأهميته ومبلغ قدرتهم وحنكتهم السياسية؟
ثم يخرج علينا "فقهاء السلطان" ليدعونا لأن نحمد الله ونشكره على ما أنعم علينا من قيادات فذة حكيمة بصيرة مؤثرة، وليقولوا "أُعلُ هُبَل"، وليأمرونا باسم الإله أن نترك الأمر لوليّ الأمر.
أوَ ليس هذا ما اعتدناه منذ مؤتمر أنشاص (أول قمة عربية 1946)؟ ألم نتعظ بعد مؤتمر الخرطوم و"لاءاته الثلاث" التي انقلبت "نعم"؟
لن آتي بجديد إن قلت إنّ مصيبتنا هي في أنظمتنا، ولن أضيف شيئا إن استخدمت أي مصطلح يصف هذه الأنظمة، فقد استنفدنا على مدار عقود جميع المصطلحات والتوصيفات الحاضرة في لغتنا العتيدة.
لكن، لمَ يتصرفون هكذا؟ ولماذا لا يتجرأون على اتخاذ مواقف تحفظ ما تبقى من كرامة، إن كان هناك بقية؟
ببساطة متناهية؛ لأن الكثير من هذه الأنظمة والقيادات لا يمتلك الشرعية التي تتيح له أن يخرج عن القطيع. هذه هي المسألة ببساطة.
هم يعتقدون جازمين أن بقاءهم على كراسيهم رهن برضا السيد الأميركي وحاشيته من الدول الاستعمارية، وأنه هو الذي بيده الأمر والنهي والقادر على إدامتهم رغم أنوف أحرار شعوبهم المقهورة، وحتى توريث كراسيهم لأبنائهم. وأنهم إذا أغضبوه أو خرجوا عن أمره فستكون نهايتهم، وسيأتون بغيرهم ممن لا يعصون له أمراً.
ومن لم يتخذ أميركا سيدة له، فسيَدينُ بالولاء لروسيا.. لا فرق.. المهم أن تجد من يحميك ويدعم بقاءك في السلطة ويباركك.
ولذلك، فلا بأس من قهر الشعوب والدوس عليها وتركيعها، بالقوة الغاشمة أو القوة الناعمة، لا فرق. ولا ضير في الإمساك ببعض المظاهر وتمثيل المسرحيات حيال ما يسمى "الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات" تماما كما يحدث بين الدول وما يسمى المجتمع الدولي، فيما لا يحكم العلاقات بينها إلا علاقة القوة ومنطق شريعة الغاب والبقاء والسيادة للأقوى.
ولا مانع من إجراء "انتخابات" نعلم جميعا كيف يجري ترتيبها وضبطها والتسحيج لها بوصفها منجزاً، كل هذا حتى تبرر حكومات الغرب الاستعماري لشعوبها دعمها لهذه الأنظمة "السائرة نحو الديمقراطية".
ولأنهم يعلمون أن قمة الرضا الأميركي وبوابته تكون في تطبيع العلاقات مع ربيبتها "إسرائيل" تجدهم يهرعون لنيل رضا الذي هو أدنى غير عابئين بأي تداعيات أو حسابات أخرى أيّاً كانت.
وقد يسأل سائل: ما دام الأمر هكذا، فلِمَ يُتعبون أنفسهم بعقد قمة؟
الإجابة بمنتهى البساطة، لأنهم رغم القوة الغاشمة أو الخشنة، والقوة الناعمة، يعلمون أن هناك حدوداً لا يجوز تخطيها أو اللعب حولها، وأن شعوبهم المقهورة والمغلوبة على أمرها قد ينفد صبرها وتُكسّر القيود غَضبةً لفلسطين والأقصى وغزة.
ولذلك تسمع اسطوانات شرخها الزمان، ولم يملّوا من تردادها، لتنفيس الغضب والكبت والقهر الذي يعتمل في الصدور وحتى لا ينفجر البركان في وجوههم.. ولذرّ الرماد في العيون.
ستعقد القمة، وسيتباكون على أهل فلسطين، وسيزمجرون بأعلى الصوت، ويصدرون بيانا ختاميا مجمله "أوسعتُهًم شتماً وأودوا بالإبل"، ولربما يحمّلون (كما فعل بعضهم علنا) المقاومةَ جريرةَ ما حلّ بأهل غزة الحرة والضفة الغربية المحتلة. ثم يبدون استعدادهم لتقديم "المساعدات" للتخفيف من معاناة المستضعفين في الأرض.
سنجدهم جميعا "قلوبهم مع علي وسيوفهم مع بني أمية" وأموالهم كذلك، لأنّ لا أحد منهم يؤيد المقاومة.. أتدرون لماذا؟ لأنّ المقاومة ترفض الظلم، ولأنها إن نجحت وانتصرت فستصبح أيقونة ونموذجا لسائر الشعوب المستضعفة التي لا يضمن أحد أن تقتدي بها وتحطم الأصنام..
أما غزة.. وسائر فلسطين.. فللبيت ربٌّ يحميه

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