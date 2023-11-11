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ريال مدريد يخطط للتعاقد مع راموس الجديد

11/11/2023 7:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخطط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للتعاقد مع لاعب مميز لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، قد صرح بأن ريال مدريد لن يشارك في الميركاتو الشتوي المقرر له يناير/ كانون الثاني 2024.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز معجب بخوانلو سانشيز، الظهير الأيمن لإشبيلية، ويرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2024.
ويرى بيريز، بحسب الشبكة، أن سانشيز يشبه كثيرا زميله سيرجيو راموس، الذي لعب لسنوات طويلة بقميص ريال مدريد.
ويريد ريال مدريد استغلال أن سانشيز ما يزال لديه 18 عاما، ويلعب على أعلى مستوى، كما أن عقده الحالي يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 15 مليون يورو فقط.

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