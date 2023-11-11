Saturday, 11 November 2023 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بكافة نقاط التقدم في غزة ..كتائب القسام تعلن تفجير آليات إسرائيلية

11/11/2023 7:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات العدو في كافة محاور ونقاط تقدم العدو في غزة.


وكانت الكتائب أفادت سابقا أنها دكت موقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون.


MENAFN11112023000208011052ID1107410745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث