بكافة نقاط التقدم في غزة ..كتائب القسام تعلن تفجير آليات إسرائيلية

بكافة نقاط التقدم في غزة ..كتائب القسام تعلن تفجير آليات إسرائيلية
التاريخ
11/11/2023 7:13:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات العدو في كافة محاور ونقاط تقدم العدو في غزة.
وكانت الكتائب أفادت سابقا أنها دكت موقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون.
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