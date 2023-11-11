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غياب صادم جديد لأردا جولر

11/11/2023 7:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد، لإصابة جديدة، الجمعة، ليتم استبعاده من مباراة فالنسيا، المقررة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن جولر يعاني من إصابة في العضلة الرباعية بالساق اليمنى، وهي تختلف عن تلك التي تعرض لها في العضلة الفخذية المستقيمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب جولر عن المباريات، بسبب الإصابة الجديدة، ستصل إلى شهر.
ولم يتمكن جولر، الذي انضم لريال مدريد في أوائل يوليو/تموز الماضي، من المشاركة مع الميرينجي حتى الآن في أي مباراة رسمية، بسبب تعرضه لـ3 إصابات.
وانتقل اللاعب التركي إلى الفريق الملكي، الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو، بعدما كان هدفًا لبرشلونة أيضًا.

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