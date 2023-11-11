آل ثاني: قطر قلقة من تدهور الوضع الإنساني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن قطر تعبّر عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في غزة.
وأكد آل ثاني، على ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا لفتح معبر رفح وتدفق المساعدات، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وشدد على رفض قطر بشكل قاطع جرائم الاحتلال بحق السكان في غزة، ونعدّها تصعيدا خطيرا.
MENAFN11112023000208011052ID1107410742
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.