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آل ثاني: قطر قلقة من تدهور الوضع الإنساني في غزة

11/11/2023 7:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن قطر تعبّر عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في غزة.
وأكد آل ثاني، على ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا لفتح معبر رفح وتدفق المساعدات، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وشدد على رفض قطر بشكل قاطع جرائم الاحتلال بحق السكان في غزة، ونعدّها تصعيدا خطيرا.





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