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رونالدو وتاليسكا يتقدمان تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة

11/11/2023 7:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، على تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في الشرائع، ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.
ومن المتوقع أن يشهد التشكيل تواجد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والإيفواري سيكو فوفانا، بعد أن غابا عن مواجهة الدحيل القطري، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال آسيا.
ويعود الظهير الأيمن سلطان الغنام لأول مرة بعد غيابه عن آخر 4 مواجهات محلية بسبب قرار انضباطي، فيما سيعوض عبد الله مادو غياب المدافع الإسباني المصاب إيمريك لابورت.
ويأتي التشكيل المتوقع للنصر أمام الوحدة على النحو التالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
الدفاع: أليكس تيليس - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.
الوسط: بروزفيتش - أوتافيو - فوفانا - ساديو ماني - تاليسكا.
الهجوم: كريستيانو رونالدو.
ويتسلح النصر بسجل مميز أمام مضيفه الوحدة بعهد دوري المحترفين، حيث تواجه الفريقان 20 مرة، نجح "العالمي" في حسم 14 مواجهة لصالحه، فيما فاز فرسان مكة في 3 لقاءات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.
ويعتبر ملعب الشرائع فأل حسن على "العالمي"، حيث واجه الوحدة فيه 10 مرات بعهد دوري المحترفين، فاز في 7 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وتعادل في مباراتين.

وشهد هذا الملعب تسجيل أكبر الانتصارات النصراوية على الوحدة في دوري المحترفين بالفوز 4-0 مرتين موسمي 2018-2019، والموسم الماضي الذي شهد تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتواجه الفريقان الموسم الماضي مرتين نجح العالمي في كسب المواجهتين ذهابا 1-0 في الرياض، وإيابا 4-0 في مكة المكرمة.


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