حريات: حياة المعتقلين بسجون الاحتلال في خطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، إن محاميته ليندا العبادي، زارت المعتقلين في "عوفر"، ونقلت عنهم وجود خطر حقيقي ومباشر يهدد حياتهم، وإن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد الحط من كرامتهم، وكسر إرادتهم بحرمانهم من أبسط أساسيات الحياة داخل المعتقل.



وأكد المركز في بيان، اليوم السبت، قيام إدارة المعتقلات بتعريض المعتقلين للتعذيب والعزل ولأشكال أخرى من المعاملة السيئة، أقلها تجريدهم من كل مقتنياتهم، بما فيها الملابس، حيث يضطر المعتقل إلى غسل ملابسه وارتدائها وهي ما زالت مبلولة، بحكم أن ليس لديه خيار آخر.



وأجمع المعتقلون الذين قامت المحامية بزيارتهم أن الإدارة تتبع سياسة انتقامية بحقهم، قائمة على التنكيل والعقاب بهدف كسر إرادتهم، وإعادة الأوضاع في المعتقلات إلى ما كانت عليه في بدايات الاحتلال عام 1967.

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