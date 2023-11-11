انطلاق القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة

MENAFN - Al Wakeel News)انطلقت بعد ظهر اليوم بالعاصمة السعودية الرياض أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي كلمته بافتتاح القمة، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان" نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين ، ونطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية "



وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أمس، أنّ "استجابةً للظّروف الاستثنائيّة الّتي تشهدها غزة، وبعد تشاور السّعوديّة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تقرّر عقد قمّة عربيّة إسلاميّة مشتركة غير عادية، بشكل استثنائي في الرّياض السّبت، عوضًا عن "القمّة العربيّة غير العاديّة" و"القمّة الإسلاميّة الاستثنائيّة" اللّتين كانتا من المُقرّر أن تُعقدا في التّاريخ نفسه".

