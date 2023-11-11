انطلاق القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انطلقت بعد ظهر اليوم بالعاصمة السعودية الرياض أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي كلمته بافتتاح القمة، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان" نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين ، ونطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية "
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أمس، أنّ "استجابةً للظّروف الاستثنائيّة الّتي تشهدها غزة، وبعد تشاور السّعوديّة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تقرّر عقد قمّة عربيّة إسلاميّة مشتركة غير عادية، بشكل استثنائي في الرّياض السّبت، عوضًا عن "القمّة العربيّة غير العاديّة" و"القمّة الإسلاميّة الاستثنائيّة" اللّتين كانتا من المُقرّر أن تُعقدا في التّاريخ نفسه".
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