محمد بن سلمان: نرفض الحرب الشعواء التي يتعرض لها الفلسطينيون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان:" نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقائنا في فلسطين.
وأضاف ولي العهد السعودي، خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض:" نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية".
وأكد على رفض السعودية القاطع للعدوان على غزة مع وجوب فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا.
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