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محمد بن سلمان: نرفض الحرب الشعواء التي يتعرض لها الفلسطينيون

11/11/2023 7:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان:" نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقائنا في فلسطين.


وأضاف ولي العهد السعودي، خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض:" نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية".
وأكد على رفض السعودية القاطع للعدوان على غزة مع وجوب فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا.


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