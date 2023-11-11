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شهيد وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في رفح

11/11/2023 7:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى شهيد وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة


كما قال المراسل إن قصفا مدفعيا إسرائيليا كثيفا استهدف محيط مخيم الشاطئ غربي غزة.


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