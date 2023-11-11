شهيد وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في رفح

شهيد وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في رفح
التاريخ
11/11/2023 7:13:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى شهيد وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
كما قال المراسل إن قصفا مدفعيا إسرائيليا كثيفا استهدف محيط مخيم الشاطئ غربي غزة.
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