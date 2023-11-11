الرئيس الفلسطيني يرفض أي مساع لتهجير أهالي غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها.
وأضاف عباس خلال القمة العربية الطارئة أن قوات الاحتلال تسبب بقتل وإصابة أكثر من 40 ألفا من أبناء الفلسطيني في غزة، معظمهم أطفال ونساء.
ونوه أن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق الشعب الفلسطيني وتخطت كل الخطوط الحمراء.
ورفض عباس أي مساع لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية مشيرا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا.
وتابع "أبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين."
وأكد أن سلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة.
وقال "نحن أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم لإرساء السلام."
وطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة.
MENAFN11112023000208011052ID1107410735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.