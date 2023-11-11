الرئيس الفلسطيني يرفض أي مساع لتهجير أهالي غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها.



وأضاف عباس خلال القمة العربية الطارئة أن قوات الاحتلال تسبب بقتل وإصابة أكثر من 40 ألفا من أبناء الفلسطيني في غزة، معظمهم أطفال ونساء.



ونوه أن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق الشعب الفلسطيني وتخطت كل الخطوط الحمراء.



ورفض عباس أي مساع لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية مشيرا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا.

وتابع "أبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين."



وأكد أن سلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة.



وقال "نحن أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم لإرساء السلام."

وطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة.

