الرئيس المصري: أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية

MENAFN - Al Wakeel News)قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية، إن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.



وأضاف السيسي: "نؤكد اليوم مجددا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة".



وطالب بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم.



وأكمل: "نطالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".



واختتم الرئيس المصري : "نحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة ويجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة".

