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الاحتلال يعتقل 2425 فلسطينيا منذ بدء الحرب

11/11/2023 6:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أول الماضي ، إلى 2425 فلسطينينا من الضفة الغربية والقدس وغزة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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