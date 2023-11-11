الاحتلال يعتقل 2425 فلسطينيا منذ بدء الحرب
التاريخ
11/11/2023 6:10:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أول الماضي ، إلى 2425 فلسطينينا من الضفة الغربية والقدس وغزة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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