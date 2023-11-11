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القسام : ندك موقع مارس العسكري بقذائف الهاون

11/11/2023 6:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" انها تستهدف الآن موقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون .

وكانت قد اعلنت مسبقا انها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين105" في محور جنوب غرب مدينة غزة

كما افادت مصادر فلسطينية ان صفارات الإنذار تدوي في منطقة بئيري وسط غلاف غزة

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