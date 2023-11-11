القسام : ندك موقع مارس العسكري بقذائف الهاون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" انها تستهدف الآن موقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون .
وكانت قد اعلنت مسبقا انها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين105" في محور جنوب غرب مدينة غزة
كما افادت مصادر فلسطينية ان صفارات الإنذار تدوي في منطقة بئيري وسط غلاف غزة
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