القسام : ندك موقع مارس العسكري بقذائف الهاون

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" انها تستهدف الآن موقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون .

وكانت قد اعلنت مسبقا انها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين105" في محور جنوب غرب مدينة غزة

كما افادت مصادر فلسطينية ان صفارات الإنذار تدوي في منطقة بئيري وسط غلاف غزة

