الاحتلال يشن حزاما ناريا في محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حزاما ناريا من الصواريخ في محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال استهداف مستشفيات قطاع غزة والمدنيين.
وكانت مصادر طبية قد أكدت انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي في شمال غزة.
وذكرت المصادر، أن المستشفى بات يفتقد للكهرباء والماء والاتصالات.
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