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الاحتلال يشن حزاما ناريا في محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

11/11/2023 6:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حزاما ناريا من الصواريخ في محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.


ويواصل الاحتلال استهداف مستشفيات قطاع غزة والمدنيين.


وكانت مصادر طبية قد أكدت انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي في شمال غزة.


وذكرت المصادر، أن المستشفى بات يفتقد للكهرباء والماء والاتصالات.


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