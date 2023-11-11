كتبت وصيتها قبل سنوات طويلة.. فنانة مصرية تفاجئ محبيها - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع عن مفاجأة صادمة لجمهورها، بعد قيامها بكتابة الوصية الخاصة بها منذ سنوات طويلة، وقيامها بتحديثها بين حين وآخر.

وفي لقاء تلفزيوني أكدت حنان مطاوع أنها تعرضت لأزمة صحية كبرى قبل 5 أشهر، حيث شخصت في البداية بتشخيص خاطئ، وقيل إنها مصابة بورم سرطاني.

الأمر الذي جعلها تعيش في رعب كبير وبدأت عملية المسح الذري، حيث كانت تشعر بأن رقبتها ازداد حجمها بشكل كبير، كما كانت تعاني من أزمات في صوتها.

وأكدت حنان مطاوع أنها قررت منذ أن كانت في الـ 25 من عمرها كتابة وصيتها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، لكنها تقوم في كل فترة بتجديد تلك الوصية وفق اختلاف حساباتها، وبالفعل قامت بتجديد وصيتها قبل إجراء الجراحة الأخيرة.



وكشفت عن كونها وهي في الـ 25 من عمرها كانت وصيتها هي ذهاب جزء من أموالها إلى والدتها، وكذلك صديقاتها في المدرسة لهن جزء من أموالها، مشيرة إلى كون عائلتها تعلم بالأمر، ولكن والدتها تغضب بشدة من تلك الأفكار.









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