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اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء

11/11/2023 6:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- افاد صحفي من داخل مستشفى الشفاء ان هناك اصوات اشتباكات بين المقاومة وآليات عسكرية إسرائيلية من داخل المجمع قائلا :" نسمع اصوات اشباكات عنيفة جدا في محيط المجمع "


وكان قد اوضح مدير مجمع الشفاء ان الاحتلال يطوق المجمع ويمنع النازحين من الخروج بعد خروج المستشفى كاملا عن الخدمة وانقطاع الاكسجين


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