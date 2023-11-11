السودان .. تدمير جسر رئيسي على نهر النيل بين الخرطوم بحري وأم درمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، الاتهامات حول تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري.
وقال الجيش السوداني، في بيان صحفي، إن قوات الدعم السريع دمرت جسر شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان وبحري.
وأشار الجيش السوداني، إلى أنها "جريمة جديدة تضاف تجاه الوطن والمواطن، في إطار مشروع قوات الدعم السريع التدميري لمقدرات السودان وبنيتها التحية.
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