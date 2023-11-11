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السودان .. تدمير جسر رئيسي على نهر النيل بين الخرطوم بحري وأم درمان

11/11/2023 6:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، الاتهامات حول تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري.
وقال الجيش السوداني، في بيان صحفي، إن قوات الدعم السريع دمرت جسر شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان وبحري.
وأشار الجيش السوداني، إلى أنها "جريمة جديدة تضاف تجاه الوطن والمواطن، في إطار مشروع قوات الدعم السريع التدميري لمقدرات السودان وبنيتها التحية.





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