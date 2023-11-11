Saturday, 11 November 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برشلونة يصارع عمالقة الكالتشيو على صفقة مجانية

11/11/2023 6:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن الصراع على ضم اللاعب تياغو ديالو سيشتد بين العديد من الأندية في الصيف المقبل.
وذكرت الصحيفة أن برشلونة يستهدف التعاقد مع المدافع البرتغالي، ولكنه سيواجه منافسة قوية من عمالقة الدوري الإيطالي.
وأوضحت: "أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان تسعى لكسب خدمات لاعب ليل الفرنسي، خاصة أن عقده سينتهي في (حزيران) المقبل".
وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في طريقه للرحيل مجاناً ما يجعل التعاقد معه فرصة لا تعوض للنادي الذي سيحصل على توقيعه من دون أن يكلفه عناء التفاوض مع ليل أو تقديم مقابل مادي.

ملاعب



MENAFN11112023000208011052ID1107410703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث