برشلونة يصارع عمالقة الكالتشيو على صفقة مجانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن الصراع على ضم اللاعب تياغو ديالو سيشتد بين العديد من الأندية في الصيف المقبل.
وذكرت الصحيفة أن برشلونة يستهدف التعاقد مع المدافع البرتغالي، ولكنه سيواجه منافسة قوية من عمالقة الدوري الإيطالي.
وأوضحت: "أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان تسعى لكسب خدمات لاعب ليل الفرنسي، خاصة أن عقده سينتهي في (حزيران) المقبل".
وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في طريقه للرحيل مجاناً ما يجعل التعاقد معه فرصة لا تعوض للنادي الذي سيحصل على توقيعه من دون أن يكلفه عناء التفاوض مع ليل أو تقديم مقابل مادي.
ملاعب
MENAFN11112023000208011052ID1107410703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.