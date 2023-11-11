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أتلتيكو يجدد عقد دييغو سيميوني

11/11/2023 6:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عقده مع الفريق ليمتد حتى عام 2027، ليقترب من 16 عاماً في قيادة الفريق.
وكان سيميوني (53 عاماً) قد تولى تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق للتتويج بثماني ألقاب، منها لقب الدوري الإسباني مرتين والدوري الأوروبي مرتين كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.
وقاد المدرب الأرجنتيني أتلتيكو في 642 مباراة كما أنه تجاوز الرقم المسجل باسم المدرب الأسطوري لويس أراغونيس، 642 مباراة، في الموسم الماضي.
وكان أتلتيكو مدريد قد اكتسح سيلتك الإسكتلندي 6-0، أول أمس الثلاثاء، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الإسباني.

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