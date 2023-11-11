أتلتيكو يجدد عقد دييغو سيميوني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عقده مع الفريق ليمتد حتى عام 2027، ليقترب من 16 عاماً في قيادة الفريق.
وكان سيميوني (53 عاماً) قد تولى تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق للتتويج بثماني ألقاب، منها لقب الدوري الإسباني مرتين والدوري الأوروبي مرتين كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.
وقاد المدرب الأرجنتيني أتلتيكو في 642 مباراة كما أنه تجاوز الرقم المسجل باسم المدرب الأسطوري لويس أراغونيس، 642 مباراة، في الموسم الماضي.
وكان أتلتيكو مدريد قد اكتسح سيلتك الإسكتلندي 6-0، أول أمس الثلاثاء، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الإسباني.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11112023000208011052ID1107410702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.