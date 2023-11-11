هجوم جديد بطائرة مسيرة على قاعدة حرير الأميركية شمال العراق

هجوم جديد بطائرة مسيرة على قاعدة حرير الأميركية شمال العراق
التاريخ
11/11/2023 6:10:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة رويترز، إن طائرة مسيرة استهدفت القوات الأميركية في قاعدة حرير الجوية في أربيل شمالي العراق، وذلك بعد يومين من هجوم بمسيرتين مفخختين.
ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما "استهداف قاعدة حرير الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية بطائرة مسيرة مسلحة مما أصاب البنية التحتية بأضرار".
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