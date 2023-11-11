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هجوم جديد بطائرة مسيرة على قاعدة حرير الأميركية شمال العراق

11/11/2023 6:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة رويترز، إن طائرة مسيرة استهدفت القوات الأميركية في قاعدة حرير الجوية في أربيل شمالي العراق، وذلك بعد يومين من هجوم بمسيرتين مفخختين.
ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما "استهداف قاعدة حرير الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية بطائرة مسيرة مسلحة مما أصاب البنية التحتية بأضرار".





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