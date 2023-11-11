هيئة الأسرى: 2425 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء طوفان الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 25 فلسطينيا بينهم أطفال خلال الساعات الأخيرة بالضفة الغربية، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء "طوفان الأقصى" 2425 حالة.
وجاء في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم السبت في الضّفة نحو (25) مواطنا، بينهم أطفال، حيث تركزت عمليات الاعتقال في بلدة إذنا/ الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وبيت لحم".
ورافقت حملة الاعتقالات عمليات قمع واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مواطنين كرهائن، وفق البيان.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى (2425)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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