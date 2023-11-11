هيئة الأسرى: 2425 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء طوفان الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 25 فلسطينيا بينهم أطفال خلال الساعات الأخيرة بالضفة الغربية، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء "طوفان الأقصى" 2425 حالة.

وجاء في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم السبت في الضّفة نحو (25) مواطنا، بينهم أطفال، حيث تركزت عمليات الاعتقال في بلدة إذنا/ الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وبيت لحم".

ورافقت حملة الاعتقالات عمليات قمع واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مواطنين كرهائن، وفق البيان.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى (2425)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



