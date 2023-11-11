Saturday, 11 November 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الأسرى: 2425 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء طوفان الأقصى

11/11/2023 6:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 25 فلسطينيا بينهم أطفال خلال الساعات الأخيرة بالضفة الغربية، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء "طوفان الأقصى" 2425 حالة.

وجاء في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم السبت في الضّفة نحو (25) مواطنا، بينهم أطفال، حيث تركزت عمليات الاعتقال في بلدة إذنا/ الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وبيت لحم".

ورافقت حملة الاعتقالات عمليات قمع واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مواطنين كرهائن، وفق البيان.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى (2425)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


MENAFN11112023000205011050ID1107410699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث