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وزيرة الصحة الفلسطينية: ما يحدث في غزة كارثة لم يشهدها التاريخ من قبل

11/11/2023 6:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكلية إن ما يحدث في غزة الآن كارثة لم يشهدها التاريخ من قبل، حيث تحاصر مستشفيات وتقصف ويقتل من فيها من مرضى وطواقم طبية ونازحين على مرأى العالم.

وأضافت الكيلة: "تبا لكل المعاهدات والقوانين الدولية التي لا تستطيع أن تحمي مستشفى من القصف والعدوان ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين والنازحين".

وتابعت: "20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماما وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، أما بسبب استهدافها من قبل قوات الاحتلال بشكل مباشر، أو بسبب نفاذ الوقود منها وانقطاع التيار الكهربائي، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال دون ذكر النقص المتزايد للكوادر الطبية وإنهاكها حيث تعمل على مدار الساعة لأكثر من 36 يوما بشكل متواصل منذ بداية الحرب على غزة".

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية على أن "ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بقتل من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستهلكات الطبية فالعمليات الجراحية تجرى دون تخدير و دون كهرباء على أضواء الهواتف النقالة".

وحذرت من أن: "39 طفل خداج في مجمع الشفاء الطبي مهددون بالموت في أي لحظة، وقد ارتقى منهم طفل صباح اليوم، وعدم إدخال الوقود إلى المشافي سيكون حكما بإعدام البقية، والحاضنات ستتمكن من العمل حتى مساء اليوم فقط، وبعدها سينفد الوقود".

ويشهد مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الذي يضم نحو 15 ألف شخص، غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى، تسببت بحالة من الهلع وسط أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين.

وقال مدير مجمع الشفاء إن هناك إصابات في محيط المستشفى لكن الجيش الإسرائيلي يمنع الوصول إليها، مؤكدا أنه تم استهداف قسم العناية المركزة، وإصابة من هم مصابون أصلا خلال هذا القصف.


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