MENAFN - Palestine News Network ) - في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، غزة،جيش الاحتلال يصعد من عدوانه على القطاع باستهداف المشافي، وفي حصيلة غير هائية وزارة الصحة تعلن ارتفاع اعداد الشهداء في القطاع الى اكثر من 11 الف

آليات الاحتلال تواصل حصار مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي. أدى إلى وفاة رضيع بسبب تعرضه للبرد في الحاضنه

استمرار الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور ومناطق بالقطاع





قادة الدول العربية والإسلامية

يشاركون في قمة عربية إسلامية طارئة في العاصمة السعوديةبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.





5الأمم المتحدة أمس الجمعة من أن معدّل الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة سيرتفع بنسبة 34 في المئة، في حال استمرت الحرب لشهر ثان

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ل