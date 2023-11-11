(MENAFN
- Palestine News Network )
- في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، غزة،
جيش الاحتلال يصعد من عدوانه على القطاع باستهداف المشافي، وفي حصيلة غير هائية وزارة الصحة تعلن ارتفاع اعداد الشهداء في القطاع الى اكثر من 11 الف
آليات الاحتلال تواصل حصار مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي. أدى إلى وفاة رضيع بسبب تعرضه للبرد في الحاضنه
استمرار الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور ومناطق بالقطاع
قادة الدول العربية والإسلامية
يشاركون في قمة عربية إسلامية طارئة في العاصمة السعوديةبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
5الأمم المتحدة أمس الجمعة من أن معدّل الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة سيرتفع بنسبة 34 في المئة، في حال استمرت الحرب لشهر ثان
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ل
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