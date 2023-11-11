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سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم السبت

11/11/2023 6:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 320 ديناراً، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 280 ديناراً اليوم السبت في الاردن ، وفقًا لامين سر النقابة العامة لأصحاب تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.


وأشار ديب إلى أن الفرصة الحالية مواتية لشراء الذهب بتلك المعدلات سواءً للادخار أو الاستخدام كزينة.

وأوضح أن سعر الأونصة وصل اليوم إلى 1937 دولارًا في التداولات العالمية.

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