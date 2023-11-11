سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 320 ديناراً، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 280 ديناراً اليوم السبت في الاردن ، وفقًا لامين سر النقابة العامة لأصحاب تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وأشار ديب إلى أن الفرصة الحالية مواتية لشراء الذهب بتلك المعدلات سواءً للادخار أو الاستخدام كزينة.
وأوضح أن سعر الأونصة وصل اليوم إلى 1937 دولارًا في التداولات العالمية.
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