وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع حاد، أمس الجمعة، مدعومة بأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة.
ويترقب المستثمرون مجموعة من التقارير المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل تتضمن التضخم وغيره من البيانات الاقتصادية.
وانتعشت الأسهم من الانخفاضات التي شهدتها بالجلسة السابقة والتي أعقبت التعليقات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي جيروم باول بشأن أسعار الفائدة.
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