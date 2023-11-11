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وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

11/11/2023 6:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع حاد، أمس الجمعة، مدعومة بأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة.
ويترقب المستثمرون مجموعة من التقارير المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل تتضمن التضخم وغيره من البيانات الاقتصادية.


وانتعشت الأسهم من الانخفاضات التي شهدتها بالجلسة السابقة والتي أعقبت التعليقات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي جيروم باول بشأن أسعار الفائدة.


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