ميسي يحتفل بالكرة الذهبية الثامنة مع جماهير إنتر ميامي ويعدهم بـموسم مقبل أفضل

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجمعة بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الاحترافية مع جماهير فريقه إنتر ميامي خلال مباراة ودية أمام غريمه في الدوري الامريكي لكرة القدم نيويورك سيتي (1-2)، ووعدهم بـ"موسم مقبل أفضل أيضا".

كانت المباراة الودية بين فريقين فشلا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي فرصة لميسي البالغ من العمر 36 عاما والذي اختير قبل عشرة ايام في العاصمة الفرنسية باريس أفضل لاعب في العالم، للاحتفال بجائزته القياسية.

قبل المباراة، سار ميسي إلى منتصف ملعب فورت لودردايل في ولاية فلوريدا، حاملاً الكرة الذهبية في يده، مضاءة فقط بالهواتف المحمولة للمشجعين.

وقال "البرغوث" ردا على هتافات المشجعين باسمه "ميسي! ميسي! ميسي!" في المدرجات الممتلئة تقريبًا: "بالنسبة لي، إنه لأمر رائع أن أتمكن من مشاركة هذا الإنجاز معكم. أريد أن أشكر الجميع في ميامي، وليس فقط الموجودين هنا الليلة، على الترحيب بي وبعائلتي. إنكم تظهرون لي الحب، وتُشعِرُونني بأنني في بيتي. نحن هنا في مدينة يسكنها العديد من اللاتينيين حيث أشعر بالراحة".

وأضاف بطل العالم 2022 مع الأرجنتين والذي غادر باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي: "نحن هنا معًا منذ فترة قصيرة ولكننا حققنا بالفعل أشياء عظيمة، بما في ذلك اللقب الأول في تاريخ النادي" في إشارة الى لقب الرابطتين (بطولة تجمع بين فرق من الدوريين الأمريكي والمكسيكي).

وتابع: "ليس لدي أدنى شك في أن الموسم المقبل سيكون أفضل، وسنستمر في الاستمتاع والفوز بالألقاب".

وفشل إنتر ميامي في حجز مكانه في الأدوار الاقصائية بعدما أنهى الدوري العادي في المركز الرابع عشرة في المنطقة الشرقية.

ويلتحق ميسي بمنتخب بلاده لخوض مباراتي الاوروغواي والبرازيل في 16 و21 نوفمبر الحالي ضمن التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي تتصدرها الارجنتين بالعالمة الكاملة بعد أربع جولات.

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