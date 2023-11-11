ترام دبي ينقل 52 مليون راكب منذ تدشينه في 2014

نقل ترام دبي نحو 52 مليون را كب منذ انطلاقه في 2014 لِيُرَسّخ مكانته بقوة كجزء لا يتجزأ من منظومة النقل العام في إمارة دبي. وعزت الهيئة ازدياد الاقبال على استخدام الترام إلى تنفيذ تحسينات على تقاطعات الترام وتحسين ا لكفاءة التشغيلية لجعل التنقّل على متنه أكثر كفاءة وموثوقية، مما أدى إلى جذب المقيمين والسياح إلى استخدامه كوسيلة آمنة. وقد قطع ترام دبي مسافة 5,3 ملايين كيلومتراً منذ تدشينه، خلال الأعوام التسعة الماضية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل احتفال ترام دبي بالذكرى التاسعة لانطلاقه في عام 2014، مما يعكس الكفاءة التشغيلية الاستثنائية للنظام والالتزام الدقيق بمواعيد الخدمة وبمعايير السلامة العالية. ويأتي هذا الانجاز لتعزيز التنقل السلس للركاب إلى وجهاتهم، مما يسهم في تحسين تجربة الركاب وزيادة معدلات رضاهم. وأعلنت الهيئة أنه قد تم تحسين زمن رحلة الترام بمقدار دقيقتين، من خلال إعادة الجدولة والتعديل في منظومة مواعيد الرحلات والالتزام بدقتها.

مسار

يغطي مسار الترام 11 محطة يمر بها خلال 42 دقيقة، تبدأ من محطة الصفوح إلى محطة أبراج بحيرات جميرا التي تمتد على طول طريق الصفوح. ويمر بأهم معالم الإمارة السياحية والاقتصادية، بما في ذلك نخلة الجميرا، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للإعلام، وجي بي آر، ودبي مارينا.

خدمه شاملة

تحرص الهيئة على ربط الترام مع مختلف وسائل النقل الأخرى مثل مترو دبي، والحافلات، ومركبات الأجرة، ومسارات الدراجات الهوائية، بهدف تحقيق التكامل لمنظومة النقل في الإمارة وتسهيل الوصول إلى الوجهات المختلفة، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة والغايات الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، في تعزيز النقل الجماعي، وجعله الخيار الأمثل لسكّان وزائري وسائحي الإمارة.

تقنية وتفرد

وذكرت الهيئة أن ترام دبي يعتبر أول ترام في العالم تم تزويد أرصفة محطاته بأبواب حماية آلية لتوفير أ كبر قدر من الراحة والسلامة والأمان، وهو أول ترام خارج أوروبا يعمل بنظام التغذية الأرضية للطاقة الكهربائية دون الحاجة لأسلاك كهربائية علوية لإمداده بالطاقة الكهربائية، وأول ترام في العالم تتوفر فيه محطات مكيفة الهواء للركاب.

عربات الترام

يشمل ترام دبي 11 عربة ترام، حيث تحتوي كل عربة على 7 مقصورات، وقد تم توزيع هذه المقصورات بين ثلاث درجات هي: الذهبية، والفضية ومقصورة النساء والأطفال.

مركز التحكم

يتم مراقبة عمليات التشغيل عن طريق مركز التحكم، والتي تعمل على مدار الساعة حيث يتم من خلالها مراقبة حركة الترام وأداء سائقيه والتأكد من كفاءة عمل الأنظمة المساندة لعمليات التشغيل مثل أنظمة الطاقة والإشارات المرورية على التقاطعات التي يمر من خلالها الترام على طول خط سيره، والتحكم في زمن عرباته ومراقبة كاميرات الأمن والسلامة. وتتيح سرعة الاستجابة للأمور الفنية المتعلقة بالترام.

ويعتبر ترام دبي أحد أ كثر مشاريع الإمارة طموحاً، حيث إنه يمثل رمزًا لتقدم الإمارة وحداثتها، وقد أصبح أ كثر انسيابية وكفاءة وعنصراً أساسياً في أنظمة السكك الحديدية وشبكة النقل العام في دبي، وله مساهمة كبيرة في جعل وسائل النقل العام خيار التنقل الأمثل لسكان وزوار الإمارة.