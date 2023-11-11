5.857 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 أشهر

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي نحو 5.857 مليار دينار، مقابل 6.262 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وحسب معطيات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1.5 بالمئة للجلدية والمحيكات، و20 بالمئة للصناعات التعدينية.

وواصلت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحواذها على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.393 مليار دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 16.3 بالمئة، مسجلة 958 مليون دينار، مقابل 823 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 8.1 بالمئة، لتصل لنحو 678 مليون دينار مقابل 626 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 31.2 بالمئة، حيث وصلت لنحو 717 مليون دينار، مقابل 546 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 20 بالمئة إلى نحو 1.040 مليار دينار، مقابل 1.299 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة، بقيمة نحو 2.562 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.658 مليار دينار، والدول الإفريقية 58 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 1.013 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 87 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي نحو 246 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 137 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 96 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 1.781 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.084 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 842 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 630 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 541 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 382 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، بقيمة 255 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 204 ملايين دينار، والإنشائية 124 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 14 مليون دينار.

يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.