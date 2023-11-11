5.857 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 أشهر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي نحو 5.857 مليار دينار، مقابل 6.262 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وحسب معطيات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1.5 بالمئة للجلدية والمحيكات، و20 بالمئة للصناعات التعدينية.
وواصلت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحواذها على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.393 مليار دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 16.3 بالمئة، مسجلة 958 مليون دينار، مقابل 823 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 8.1 بالمئة، لتصل لنحو 678 مليون دينار مقابل 626 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 31.2 بالمئة، حيث وصلت لنحو 717 مليون دينار، مقابل 546 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 20 بالمئة إلى نحو 1.040 مليار دينار، مقابل 1.299 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة، بقيمة نحو 2.562 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.658 مليار دينار، والدول الإفريقية 58 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 1.013 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 87 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي نحو 246 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 137 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 96 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 1.781 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.084 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 842 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 630 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 541 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 382 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، بقيمة 255 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 204 ملايين دينار، والإنشائية 124 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 14 مليون دينار.
يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.
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