اتحاد الكرة المصري: نرفض التشكيك في التحكيم واتخاذ إجراءات عاجلة بسبب بيان بيراميدز



أكد اتحاد الكرة المصري اتخاذه كافة الإجراءات تجاه التجاوزات غير المقبولة التي شهدها بيان نادي بيراميدز حول طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر .

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عبرصفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إنه تابع ما جاء في البيان الصادر عن نادي بيراميدز بشأن تعرض فريق الكرة لظلم تحكيمي في مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهي وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابي 3 / 3، قبل فوز الزمالك بنتيجة 4 / 3 بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

وقال أنه يؤكد على "تقديره واعتزازه بملاك نادي بيراميدز ودورهم الرائد في الاستثمار الرياضى"، كما يود في نفس الوقت "الرد على المغالطات التي جاءت في بيان نادي بيراميدز، لاسيما وأن الإدارة التنفيذية بالنادي تحاول أن توهم البعض بأن التحكيم هو المسؤول عن الخسارة ، لذا فإن الاتحاد المصري سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات غير المقبولة التي جاءت في البيان الصادر من مجلس إدارة نادي بيراميدز بحق طاقم حكام المباراة والتي يرفضها الاتحاد المصري جملة وتفصيلا، لاسيما وأن هناك طرق وأطر شرعية على الأندية أن تسلكها للمطالبة بحقوقها في إطار سياسة الاحترام المتبادل بين الاتحاد وجميع الأندية".

وشدد الاتحاد على "احترامه واعتزازه لكل الأندية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، كما يعمل جاهدا على تطوير منظومة التحكيم المصرى وفق خطة شاملة بدأت بالفعل ولن يتراجع عنها، رافضا في نفس الوقت المساس بالحكام أو التشكيك في نزاهتهم أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال".

وكان بيراميدز قد انتقد في بيانه، أداء التحكيم في اللقاء، مشيرا إلى أن ذلك كان النقطة السيئة في المباراة.

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