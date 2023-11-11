قصة شعار «دبي الصحية» تبرز التفاني المستمر لتأمين الرعاية الصحية لسكان وزورا دبي

قصة شعار «دبي الصحية» تبرز التفاني المستمر للدائرة

بتأمين الرعاية الصحية والعلاج لسكان وزوار دبي. ويحمل الشعار ثلاث قبب ترمز إلى الرعاية والتعلم والاستكشافات الطبية.

ويرتكز النظام الصحي لـ «دبي الصحية» على التكامل بين أربعة محاور أساسية تجمع بين الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء. وتهدف للارتقاء بصحة الإنسان، وتعكس من خلال هويتها البصرية التكامل بين المحاور الأربعة، بحيث تمثل الأقواس في الشعار الجديد، قيم الترحيب بالجميع ضمن أول نظام صحي أكاديمي بدبي، فيما يمثل القوس الأوسط الرعاية اللامحدودة، أما القوسين المحيطين فيرمزان للتعلّم والاكتشاف، بينما تمثل القاعدة، محور العطاء كأساس يرتكز عليه النظام الصحي في الإمارة.

بينما القيمة الأساسية لـ «دبي الصحية» تتمثل في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية تحت شعار "المريض أولاً"، حيث يتعاون 11 ألف موظف من دبي الصحية للعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المرضى وعائلاتهم في جميع الأوقات.

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