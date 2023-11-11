قصة شعار «دبي الصحية» تبرز التفاني المستمر لتأمين الرعاية الصحية لسكان وزورا دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قصة شعار «دبي الصحية» تبرز التفاني المستمر للدائرة
بتأمين الرعاية الصحية والعلاج لسكان وزوار دبي. ويحمل الشعار ثلاث قبب ترمز إلى الرعاية والتعلم والاستكشافات الطبية.
ويرتكز النظام الصحي لـ «دبي الصحية» على التكامل بين أربعة محاور أساسية تجمع بين الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء. وتهدف للارتقاء بصحة الإنسان، وتعكس من خلال هويتها البصرية التكامل بين المحاور الأربعة، بحيث تمثل الأقواس في الشعار الجديد، قيم الترحيب بالجميع ضمن أول نظام صحي أكاديمي بدبي، فيما يمثل القوس الأوسط الرعاية اللامحدودة، أما القوسين المحيطين فيرمزان للتعلّم والاكتشاف، بينما تمثل القاعدة، محور العطاء كأساس يرتكز عليه النظام الصحي في الإمارة.
بينما القيمة الأساسية لـ «دبي الصحية» تتمثل في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية تحت شعار "المريض أولاً"، حيث يتعاون 11 ألف موظف من دبي الصحية للعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المرضى وعائلاتهم في جميع الأوقات.
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